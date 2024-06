Clea-Lacy Juhn: Jetzt meldet sie sich von der Frühchenstation!

Wie Clea-Lacy jetzt in einem Instagram-Post bekannt gibt, ginge es ihr und den beiden Babys mittlerweile viel besser. "Hier mal ein paar kleine Einblicke der letzten Wochen. Ich bin nun insgesamt 22 Nächte im Krankenhaus und für jede einzelne dankbar. Zu Beginn sah es sehr danach aus, dass die beiden sich jederzeit auf den Weg machen. Aktuell ist aber alles ruhig", schreibt die werdende Mutter unter dem Schnappschuss ihres "stetig wachsenden" Babybauches. Es würde sie sehr belasten, die ganze Zeit im Bett bleiben zu müssen, allerdings wäre die Influencerin sich bewusst, wofür es tut. "Niemals hätte ich mir diese Schwangerschaft so turbulent vorgestellt. Ich bleibe dennoch weiterhin positiv, dass meine Bauchbewohner noch nicht an den Auszug denken."