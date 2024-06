Clea-Lacy Juhn: Liebes-Comeback kurz vor der Geburt?

Die Fans der einstigen "Bachelor"-Siegerin sind verwirrt – haben Clea-Lacy und Hasim etwa wieder zusammengefunden? In den Kommentaren schreiben einige irritiert: "Was habe ich verpasst?!", "Verstehe nichts mehr, sie hat geschrieben, dass die Ehe aus war" oder sogar "Sie teilt das Ende ihrer Ehe mit, was sehr traurig war/ist. Warum gibt sie dann nicht eine kurze Erklärung über den jetzigen Stand? Sie hat öffentlich allen mitgeteilt, dass sie gebrochen ist. Sicher würden sich alle über eine Versöhnung freuen, aber ich finde es persönlich nicht gut, so zu tun, als ob sie nie was geschrieben hat. Dann hätte sie ihr Ehe-Aus auch nicht öffentlich machen müssen."

Harte Worte für die baldige Zwillings-Mama. Andere stärken Clea-Lacy jedoch den Rücken und unterstützen sie in ihrer Entscheidung, sich nicht weiter zu den Umständen zu äußern: "Es wird wohl seine Gründe haben, warum es so ist, wie es ist", schreibt ein Anhänger. Das potentielle Liebes-Comeback würde die Fans in jedem Fall freuen, wie den Kommentaren weiter zu entnehmen ist. "Ich freue mich so, dass ihr wieder zueinander gefunden habt! Ihr seid so ein tolles Paar!" oder "Schön, dass ihr als Paar wieder zueinander gefunden habt, es heißt immer in guten wie in schlechten Zeiten", lauten nur ein paar der freudigen Stimmen ihrer Anhänger.

Ob die beiden wirklich wieder ein Paar sind, ließ Clea-Lacy noch nicht offiziell durchsickern. Zu wünschen wäre es der kleinen Familie jedoch gewiss.

Welche Promi-Frauen ebenfalls durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt geworden sind, erfährst du im Video: