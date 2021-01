Cloris Leachman: Schauspiel-Legende überraschend gestorben

Cloris Leachman blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. 1955 feierte sie ihr Kino-Debüt in dem Krimi "Rattennest". Außerdem war die Schauspielerin in zahlreichen Fernseh-Produktionen wie "Lassie", "Rauchende Colts" und "Malcom Mittendrin" zu sehen. 1972 heimste sie für ihre Rolle als frustrierte Ehefrau in "Die letzte Vorstellung" sogar den begehrten Oscar ein. Bis ins hohe Alter stand Cloris vor der Kamera. Mit 82 Jahren tanzte sie noch in der amerikanischen Version von "Let's Dance" mit. Doch jetzt müssen wir Abschied nehmen...