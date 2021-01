Charlotte Cornwell: Große Trauer um die "The Mentalist"-Schauspielerin

Ihren wohl größten Erfolg feierte Charlotte Cornwell durch ihre Rolle in der preisgekrönten 70er-Jahre-TV-Serie "Rock Follies". Darin spielte die Schauspielerin die Rolle der Anna Wynd. Zu ihren weiteren Filmen zählen "The Krays" und "The Saint." Im Fernsehen stand sie zudem für bekannte TV-Serien wie "The West Wing" und "The Mentalist" vor der Kamera. Nun schloss die 71-Jährige für immer ihre Augen.