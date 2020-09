Cloyd Robinson: Der Hollywood-Star ist tot!

Wie nun unter anderem durch "Daily Star" berichtet wird, verstarb der Schauspieler und Regisseur Cloyd Robinson in seinem Haus in Silang. Der 71-Jährige litt jahrelang unter Diabetes und hohen Blutdruck, was letztens Endes zu einem Herzinfarkt geführt hat. Wie es heißt, soll Cloyd Robinson diese Woche im Santuario Afiniti Divino in Bacoor, Cavite, eingeäschert werden. Seine Asche wird dann zu seiner Familie nach Bacolod, Negros Occidental, gebracht.