Coliesa McMillian ist tot: Reality-TV-Star stirbt bei Abnehm-OP!

Wie nun die Mutter der 41-Jährigen Coliesa McMillian gegenüber "TMZ" erklärt, verstarb ihre Tochter am Dienstag in einem Krankenhaus in Louisiana. Nur wenige Monate zuvor hatte sich der Reality-Star einer Gewichtsverlustoperation unterzogen. Wie es heißt, habe die Operation bei Coliesa eine tödliche Infektion ausgelöst, woraufhin sie fiel ins Koma. Doch während es zunächst so schien, dass sich die 41-Jährige wieder erholen würde, schloss sie nun für immer ihre Augen...