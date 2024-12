Collien Ulmen-Fernandes: Neuer Nackt-Skandal! "Die Gesetze müssen härter werden"

In der ZDF-Doku-Reihe "Die Spur" berichtet Collien von ihren eigenen Erfahrungen mit Deepfakes und blickt auch auf die aktuelle Gesetzeslage. "Tatsächlich ist es so, dass es für solche Vergehen bislang noch nie zu einer Verurteilung kam, weil die juristischen Möglichkeiten in Deutschland nicht ausreichen", erzählt die Moderatorin. "Die Gesetze müssen härter werden!"

Einfach so löschen ließe sich das Material nicht: "Ich habe Tausende Euro in Anwälte gesteckt, damit sie dafür sorgen, dass dieses Bildmaterial nicht mehr online ist – trotzdem ist nach einer gewissen Zeit wieder alles da." Doch es kommt noch schlimmer: Betrüger verschicken über ein Fake-Profil sogar manipulierte Nackt-Fotos von ihr! Sie erschleichen sich das Vertrauen von Fans, um diese dann um Geld zu bitten. Es klingt unglaublich: "Auf der Business-Plattform LinkedIn gibt es eine Fake-Collien, die Männer anschreibt und Nacktbilder von mir verschickt", empört sich die Moderatorin. Sie selbst erfuhr dies beim Mittagessen mit einem beruflichen Kontakt. "Er hatte wohl mit der Fake-Collien geschrieben, deren Nachrichten mit der Zeit immer flirtiger wurden. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe!" Sie stellt klar: "Ich habe noch nie irgendwem Nacktbilder geschickt und flirte auch nicht mit Männern im Internet! Solche Fake-Profile können einen ungeheuren Reputationsschaden nach sich ziehen. Die Konsequenz ist, dass Leute vielleicht nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchten."

Alle Versuche, das gefälschte Profil deaktivieren zu lassen schlugen bislang fehl. Collien schaffte es jedoch, über ein männliches Profil mit ihrem falschen Ich in Kontakt zu kommen. "Sie versicherte mir mehrfach, dass sie die echte Collien Ulmen-Fernandes sei und bot mir Tickets zum Kauf an für ein Meet&Greet mit mir." Eine fiese Abzocke, gegen die sich nichts unternehmen lässt. "Es ist unmöglich, die Täter ausfindig zu machen", sagt Collien. Sie appelliert an ihre Fans, nicht auf diese Masche hereinzufallen: "Glaubt es nicht! Ich würde niemals irgendwen im Internet um Geld bitten!"