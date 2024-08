Collien Ulmen-Fernandes: Ständig plagen sie mysteriöse Krankheiten

Welche es sind? Das kann niemand sagen. Die Ärzte sind ratlos, was die Symptome angeht. "Mein Körper denkt sich tatsächlich immer wieder irgendwas Neues aus. Ich habe permanent irgendwelche absurden Erkrankungen, wo mich die Mediziner mit fragenden Gesichtern angucken und nicht wissen, was mit mir los ist", erzählt Collien Ulmen-Fernandes (42) und fügt hinzu: "Also, ich hatte rote Punkte am ganzen Körper, mir war kalt, obwohl 33 Grad waren. Und meine Knie waren so angeschwollen, als hätte ich zwei Tennisbälle implantiert. Und ich konnte meine Knie nicht mehr beugen, konnte nicht mehr laufen."

Die Schmerzen kommen und gehen Hilfe und Aufklärung erhoffte sie sich in der Berliner Charité. Die Schauspielerin: "Die haben mich nur angeguckt: 'Ja, keine Ahnung!' Immerhin haben sie mich erst mal aufgenommen. Und dann wurde das Ärzteteam jeden Tag um einen Arzt erweitert. Dann kommt der Rheumatologe, sagt: 'Nee, Rheuma ist es nicht.' Dann kommt der Tropenmediziner, sagt: 'Waren sie im Ausland?' Ich: 'Nee, nur München!' Er: 'Ja, nee, dann bin ich auch nicht zuständig!' Niemand weiß Bescheid. Das war natürlich auch so ein bisschen gruselig, wenn da einer nach dem anderen reinkommt und sagt: 'Nee, wissen wir auch nicht, was los ist.'" Was auch mysteriös ist: Colliens Krankheit kommt und geht, wie sie will. Doch der TV-Star gibt die Hoffnung nicht auf, gesund zu werden und aus diesem Albtraum zu erwachen.