Comeback bei "Let's Dance"-Stars: Kathrin & Vadim überraschen ihre Fans!

Die freudige Ankündigung machte das Duo direkt bei Instagram: Dort erklärte Kathrin in ihrer Story: "Zurück in Wien und das bedeutet auch 'Back Together' nach ein paar getrennten Projekten". Ihr langjähriger Tanzpartner Vadim ergänzte offen: "Ich habe ein paar Shows getanzt ohne dich". Ganz spurlos scheint diese Phase nicht an ihnen vorbeigegangen zu sein – denn Kathrin gestand: "Mein Herz hat ein bisschen geblutet".