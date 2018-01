Constantin von Jascheroff wird wieder Papa!

Diesen Babybauch kann man wirklich nicht mehr verstecken! Constantin von Jascheroff und seine Freundin Haleh Esbak besuchten das GRAZIA Fashion Dinner bei der Berlin Fashion Week und überraschten alle mit süßen Baby-News. Haleh ist schwanger!

Constantin von Jascheroff: Kleiner Bruder von GZSZ-John plant seine Hochzeit!

Constantin von Jascheroff: Baby Nr. 2

Für Constantin von Jascheroff ist es bereits das zweite Baby. Er wurde mit 22 zum ersten Mal Papa. Kurz nach der Geburt seines Sohnes trennten sich Constantin und seine Ex-Freundin aber. In einem Interview mit "BZ" vor drei Jahren erklärte der 31-Jährige zum Thema Papa-sein: "Ich nehme mir so viel Zeit, wie es geht. An freien Tagen kümmere ich mich liebevoll um meinen Nachwuchs und gebe mir große Mühe, mehr als nur ein Sonntagsvater zu sein. Mit der Mutter bin ich seit kurz nach der Geburt nicht mehr zusammen, es hat einfach nicht geklappt. Aber mein Vater sagte damals gleich: Kein Ding, Junge, den kriegen wir groß!"

Constantin von Jascheroff: Hochzeit mit Freundin Haleh

Constantin von Jascheroff und Haleh Esbak sind seit 2008 ein Paar. Im Dezember 2016 sprach der Schauspieler über Hochzeitspläne: "Ja, es ist endlich so weit. Haleh ist mein Mädchen. Wir kommen einfach sehr gut miteinander aus. Viel mehr gibt es da überhaupt nicht zu überlegen." Ob sich die beiden schon das Ja-Wort gegeben haben, ist aber nicht bekannt....