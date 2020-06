Verhinderung des Einsatzes von Cookies und Opt-Out

Sie können das Speichern von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers oder durch die Installation von Browser-Add-Ons verhindern, etwa indem Sie in diesem das automatische Setzen von Cookies generell deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.

Für einzelne Funktionen/Cookies haben Sie die Möglichkeit, einen sog. Opt-Out durch Anklicken eines Opt-Out-Links durchzuführen. Durch Anklicken dieser Opt-Out-Links werden die bisher gespeicherten Cookies jeweils durch ein neues Cookie ersetzt, das die in den bisherigen Cookies gespeicherten Informationen löscht und die weitere Erfassung von anonymisierten Informationen verhindert. Bitte beachten Sie, dass die Opt-Out-Funktion jeweils an das verwendete Endgerät und den Browser geknpüft ist. Wenn Sie mehrere Endgeräte/Browser nutzen, müssen Sie das Opt-Out daher auf jedem einzelnen Gerät/Browser durchführen. Sofern Sie in Ihrem Browser alle Cookies löschen, werden hierdurch auch die Opt-Out Cookies gelöscht, so dass es erforderlich werden kann, die Opt-Out-Links erneut anzuklicken.

Stand: 02.09.2019