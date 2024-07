Cora Schmacher: Mit diesem Foto aus der Vergangenheit gießt sie Öl ins Feuer!

Ihr Blick ist leer, eine einzige Träne kullert langsam über ihre Wange - dieses Foto sorgt aktuell für viel Furore auf Instagram. Ausgerechnet Cora Schumacher (47) hat es gepostet. Es ist ein altes Foto, das sie bei ihrer eigenen Hochzeit mit ihrem Ex Ralf Schumacher (49) zeigt. Ihre Worte dazu: "Tränen verraten mehr als Worte ..." Doch was will sie der Welt damit sagen? Etwa, dass sie bereits damals von Ralfs Geheimnis wusste und die Tränen damit keine Freudentränen waren?