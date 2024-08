Cora Schumacher: Das war's! Sie zieht erneut einen Schlussstrich

Moderatorin Olivia Jones (54) kündigt die 47-Jährige in der Sendung an: "Hier ist die Frau, die mich vor der Sendung extra gebeten hat, sie unter ihrem Mädchennamen vorzustellen – Cora Brinkmann!" Natürlich will sie auch direkt wissen, ob sie nun schon offiziell ihren Namen geändert hat. "Nee, aber ich möchte mich nächstes Jahr gerne bewerben beim Dschungelcamp als Caroline Brinkmann", verrät sie. "Noch mal von ganz vorn anfangen. Auch noch mal das mit dem Dschungelcamp probieren, gesund, gut drauf, glücklich, fröhlich – so wie die Caroline früher war!"

Übrigens: Die Namensänderung wolle sie laut "Bild" nicht offiziell beantragen. In ihrem Pass bleibt sie also weiterhin Cora-Caroline Schumacher. Nur ihre Fans und Promi-Kollegen müssen sich jetzt an den "neuen" Namen gewöhnen. "Ich möchte endlich anfangen zu heilen", begründet sie ihre Entscheidung. "Vorher möchte ich das klarstellen, um wieder die fröhliche, unbeschwerte Caroline Brinkmann zu sein, die ich einst war."