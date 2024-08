Cora Schumacher: Die Entscheidung ist gefallen! Sie zieht einen Schlussstrich

Nicht nur den Zoff mit Ralf will sie nun hinter sich lassen. Sie will auch ihr Leben ändern. Der erste Schritt: Sie hat ihren OnlyFans-Account gelöscht. "OF hat mir vielleicht für einige Monate die notwendige Selbstbestätigung gegeben, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt so sehr gebraucht habe", schreibt sie bei Instagram. "Ich habe mich allerdings entschieden, den Account gänzlich aufzulösen, da ich mich nicht mehr über mein Äußeres definieren oder darauf reduziert werden möchte."

Damit geht Cora auch eine gute Einnahmequelle flöten. Doch ihre Entscheidung ist gefallen. Sie hat davon, nur auf ihr Aussehen reduziert zu werden.

Scheint, als würde sich die Rheinländerin gerade ihr Leben um 180 Grad zu drehen. Man darf gespannt sein, was als nächstes kommt ...

Corinna Schumacher & Cora Schumacher: Geheimplan auf Mallorca enthüllt! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: