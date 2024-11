Cora Schumacher: Finanzieller Ruin! Jetzt wird es richtig eng für die Ex von Ralf Schumacher

Was Cora Schumacher (47) jetzt am meisten bräuchte? Ruhe! Die Ex-Rennfahrerin versucht gerade ihre psychischen Probleme in einer Klinik in den Griff zu bekommen. Doch ob ihr das bei dem aktuellen Drama gelingt? Denn obwohl es ihr schlecht geht, geht Ex Ralf Schumacher (49) mit einem Anwalt gegen die Blondine vor. Und das ist ganz schön teuer für sie! Wie "Bild" erfahren haben will, soll sie allein in diesem Jahr zwischen 40.000 und 50.000 Euro für den Rechtsstreit bezahlt haben. Über die letzten zehn Jahre sollen sich die Kosten sogar auf etwa 500.000 Euro belaufen! Ein harter Brocken!