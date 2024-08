Cora Schumacher: Schmutziger Seitenhieb! Sie muss den nächsten Schlag verkraften

"Na ja, wir wissen schon, dass sie sich nach dem Schummeln nie wieder bei mir gemeldet hat. Wir wissen schon, dass ich nicht mit ihr bei der Stunde danach war. Und wir wissen schon, dass sie mich nicht mal begrüßt hat – mir nicht mal die Hand gegeben hat", sagt Djamila ganz offen im Interview mit RTL.

Auch den Namenswechsel von Cora will sie nicht unkommentiert lassen. Diese möchte nämlich von nun an wieder ihren Mädchennamen benutzen. "Also ich sag’ mal, den Mädchennamen annehmen, finde ich grundsätzlich eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, ihr Plan ist es, mit ihrem Mädchennamen noch mal ins Dschungelcamp reinzugehen", so die 57-Jährige. Sie ist sich sicher: "Das wird nichts!"

Das "OnlyFans"-Aus ihrer damaligen Freundin möchte sie natürlich auch thematisieren. "Und was macht sie dann? Die kann doch nichts", poltert sie. Worte, die Cora bestimmt sehr verletzen dürften. Zum Glück kann Djamila sich zum Schluss dann doch noch ein nettes Wort entlocken lassen:"Aber der Name ist süß. Was auch immer sie macht und vorhat, ich wünsche ihr alles Gute." Na, dann ist ja alles gut ...