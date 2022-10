Corinna Schumacher: Ein letzter Hoffnungsschimmer! Geld spielt keine Rolle mehr

Vor allem Ehefrau Corinna tut alles, damit es ihm an nichts fehlt. "Sie glaubt noch immer, dass Michael wieder laufen und sprechen wird", erzählt eine Vertraute laut "Das Neue Blatt". "Dafür tut sie alles, Geld wird da zur Nebensache. Die kleinste Bewegung von ihm ist für sie der größte Erfolg. Zahlreiche Ärzte und Pfleger sind dafür im Einsatz."

"Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt", sagte Corinna in der Netflix-Dokumentation "Schumacher". Auch Sohn Mick glaubt an eine Zukunft mit Papa. Über ihre gemeinsamen Erlebnisse schrieb er auf Instagram: "Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe, und freue mich darauf, was die Zukunft bringt." Und Tochter Gina erklärt: "Alles Positive ist besser als das negative Nichts."