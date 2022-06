Corinna Schumacher heute: Diese Bilder zeigen ihr neues Leben!

Gemeinsam mit ihrem Sohn Mick besuchte Corinna Schumacher 2019 den Deutschen Sportlerball in Frankfurt. Als sein Vater 2013 verunglückte war Mick gerade einmal 14 Jahre jung. Viele Jahre wurde der Junge aus der Presse rausgehalten, doch mittlerweile tritt der 23-Jährige als Rennfahrer in der Formel 1 die Fußstapfen seines Vaters. Nachdem Mick Schumacher 2019 und 2020 in der Formel 1 und 2 abräumte, fährt er seit 2021 für das Haas F1 Team sowie Ersatzfahrer für Ferrari in der höchsten Klasse.