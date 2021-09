Corinna Schumacher: "Michael fehlt mir jeden Tag!"

Fast acht Jahre ist es her, dass Michael Schumacher (52) sich bei einem Skiunfall schwerste Kopfverletzungen zuzog. Seitdem hüllt sich die Familie über seinen Gesundheitszustand in Schweigen. Bis jetzt! In der bewegenden Netflix-Doku "Schumacher" spricht seine Frau Corinna zum ersten Mal über den tragischen Unfall. Es sind Worte, die einen berühren: "Michael fehlt mir jeden Tag!"