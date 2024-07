Corinna Schumacher: Nach der Erpessung - Verdächtiger auf freiem Fuß!

"Ich bin froh, raus zu sein", sagt Daniel L. (30) gegenüber "Bild". "Ich habe jemandem geholfen, eine E-Mail-Adresse zu erstellen. Ich wusste nicht, wofür diese ist. Mit der Sache habe ich nichts zu tun." Auch der Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert meldet sich zu Wort. "Nach den fortgeschrittenen Ermittlungen gehen wir derzeit davon aus, dass der beschuldigte Sohn mehr als Gehilfe gehandelt haben dürfte", erzählt er dem Blatt.

Trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen ihn. Sein Bruder glaubt jedoch an seine Unschuld. "Mein Bruder ist in die Sache mit reingezogen worden, er ist unschuldig", so Julian L. Anwalt Wolfgang Hoppe erklärt: "Mein Mandant war bereits von Anfang an kooperativ und hat sich zur Sache eingelassen und seinen Tatbeitrag eingeräumt. Das hat dazu geführt, dass die Verdunklungs- und Fluchtgefahr nicht mehr angenommen wird."

Die beiden anderen mutmaßlichen Täter sitzen weiterhin in Untersuchungshaft. Bleibt abzuwarten, wie die Sache ausgeht ...