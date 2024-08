Corinna Schumacher & Cora Schumacher: Geheimplan auf Mallorca enthüllt!

Sie tragen ihre Freundschaft nicht vor sich her: Kaum jemand weiß um das vertraute Verhältnis von Cora (47) und Corinna Schumacher (55). Doch die beiden teilen nicht nur den Nachnamen, sondern auch viele traurige Erfahrungen – so was verbindet. Offenbar so sehr, dass Cora jetzt sogar in die Nähe ihrer Ex-Schwägerin ziehen will.