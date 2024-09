Corinna & Cora Schumacher: So steht es wirklich um die beiden

Cora und Corinna Schumacher sind Ex-Schwägerinnen.

Foto: Sie tragen ihre Freundschaft nicht vor sich her: Kaum jemand weiß um das vertraute Verhältnis von Cora (47) und Corinna Schumacher (55). Doch die beiden teilen nicht nur den Nachnamen, sondern auch viele traurige Erfahrungen – so was verbindet. Offenbar so sehr, dass Cora jetzt sogar in die Nähe ihrer Ex-Schwägerin ziehen will. Malerische Küstenabschnitte, traumhafte Natur und das ganze Jahr über Sonne satt: Mallorca gilt nicht umsonst als Lieblingsinsel der Deutschen. Auch Michael Schumachers (55) Ehefrau Corinna liebt die Baleareninsel und kaufte sich dort 2018 für schlappe 30 Millionen Euro ein Traum-Anwesen auf rund 15 000 Quadratmetern. Und jetzt sieht es so aus, als plane Cora Schumacher einen ähnlichen Schritt: „Ich bin ein totales Sonnenkind und ich überlege, ob ich meinen Lebensabend irgendwo im Ausland verbringe und denke jetzt schon so ein bisschen darüber nach“, plauderte sie vor kurzem in einer TV-Show aus. Sie spiele mit dem Gedanken, die Wohnung, in der sie momentan lebt, zu vermieten, denn die sei „sehr groß, eigentlich zu groß für mich alleine.“ Ihr Traumziel: Mallorca, wo die Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher (49) bereits gern und oft Zeit verbringt. Die Frauen sind in engem Austausch Gerade hat sie ein paar Urlaubsschnappschüsse aus Santa Maria del Camí gepostet. Gut möglich, dass sie den Insel-Trip auch für einen Abstecher zu ihrer früheren Schwägerin nutzt. Zwar wurde den beiden Frauen in der Vergangenheit immer wieder unterstellt, einander spinnefeind zu sein. Doch das sei alles Blödsinn, beteuerte Cora nach ihrem recht kurzen Ausflug ins RTL-Dschungelcamp im Interview. Und betonte: „Ich verstehe mich gut mit Corinna. Sie ist eine hervorragende Beraterin für mich. Wir stehen in regelmäßigem Austausch, und die familiären Beziehungen, zumindest unter den Frauen, sind alles andere als schlecht.“ Und weiter: „Sie ist eine großartige Frau, ich ziehe vor ihr sieben Mal am Tag den Hut.“ Bei so viel Hochachtung erstaunt nicht weiter, dass sie sich auch bezüglich ihrer eigenen Auswanderungspläne bereits mit Corinna beraten hat. „Ich habe noch keine konkreten Ziele im Kopf, aber Mallorca wäre interessant, da habe ich auch mit meiner Schwägerin gesprochen“, erzählte sie ganz offen. Gerade nach den schwierigen Phasen und traurigen Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte esfür beide beruhigend sein, eine gute Freundin in der Nähe zu wissen – und einfach mal schnell auf einen Kaffee bei ihr vorbeischauen zu können…