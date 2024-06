Michael Schumacher: Chronologie eines Horror-Unfalls, der alles veränderte

Auf der ganzen Welt war die Anteilnahme groß, alle bangten um den Rekordweltmeister. Die Familie sowie enge Freunde machten sich sofort auf den Weg nach Grenoble, darunter auch der Mediziner Prof. Gérard Saillant.

Die erste Nacht übersteht der damals 44-Jährige, doch die Ärzte zeigten sich besorgt. Bei einer Pressekonferenz teilten die behandelnden Mediziner mit, Schumacher habe ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit mehreren Blutungen erlitten. Er liege auf der Intensivstation. "Sein Zustand ist außerordentlich ernst", sagte Jean-François Payen, der Chef der Anästhesie. Er erklärte außerdem: "Er ist in ein künstliches Koma versetzt worden. Wir versuchen, die Gehirnödeme zu reduzieren und den Druck zwischen Gehirn und Schädel so weit wie möglich zu verringern." Auch Saillant stellte klar: "Wir sind beunruhigt über seinen Zustand."

Zunächst hielten die Ärzte die Öffentlichkeit noch über den groben Zustand auf dem Laufenden, auch Sabine Kehm gab immer mal wieder ein kurzes Update. Durch die weit verbreiteten Verletzungen im Gehirn musste Schumacher kurz darauf jedoch ein zweites Mal operiert und in ein künstliches Koma versetzt werden. Ende Januar 2014, einen knappen Monat nach dem Unfall, wurden die Narkosemittel langsam reduziert. Er sollte so "in einen Aufwachprozess" überführt werden. Dass dieser "sehr lange dauern kann", warnte Managerin Kehm damals direkt. Im April 2014 teilte Kehm mit, dass Michael Schumacher "Momente des Bewusstseins und des Erwachens" zeige. Anderthalb Monate später, Mitte Juni, soll sich der Ex-Rennfahrer nicht mehr im Koma befunden haben, wie offiziell mitgeteilt wurde. Es folgte die Verlegung in eine Reha-Klinik nach Lausanne.

Weitere Wasserstandsmeldungen sollte es aber schon bald nicht mehr geben. Recht schnell entschloss sich die Familie, über den genauen Zustand des zweifachen Vaters zu schweigen. Dies hat einen einfachen Grund: "Informationen über sein Privatleben hat er nie gegeben. Nachdem er also keine Rennen mehr fährt, gibt es auch keinen Anspruch, dass die Öffentlichkeit Informationen darüber erhält." Das hatte Anwalt Felix Damm bereits 2015 in einem ARD-Interview über die Situation erklärt. Die Entscheidung ist also im Sinne von Michael Schumacher.