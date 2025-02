Cosimo Citiolo & Nathalie Gaus: Traumhochzeit fast geplatzt - das ist der Grund!

Für Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus (34) war es Liebe auf den ersten Blick. Seit fünf Jahren sind sie ein Paar und nun krönen sie ihr Glück mit einer Hochzeit in bella Italia. Dabei lassen sie ganz Deutschland an ihrem besonderen Tag teilhaben: In der RTLZWEI-TV-Show "My Big Fat Italian Wedding – Nathalie & Cosimo heiraten!" können Fans den Weg der beiden zum Traualtar hautnah miterleben.

Doch worauf dürfen sich die Zuschauer:innen am meisten freuen? "Auf eine wunderschöne Hochzeit. Auf unserer Hochzeit sind viele unterschiedliche Menschen und verschiedene Kulturen vertreten. Alle sollen sich wohlfühlen, gerade beim Essen. Wir wollen es allen recht machen. Wir haben ein Menü von einem Sternekoch, etwas für Veganer, für Vegetarier, für Menschen, die kein Schweinefleisch essen. Wir haben wirklich an alle gedacht! Das kann man in den ersten zwei Folgen genau sehen", strahlt Cosimo.