Costa Cordalis: Neues Update aus der Klinik! So geht es ihm!

Entwarnung bei ! Vor einigen Tagen erschütterte die traurige Nachricht die Öffentlichkeit, dass der "Anita"-Interpret in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Danach wurde des still um den Schlagerstar. Doch jetzt die frohe Botschaft!

Via "Social Media" teilte Daniela Katzenberger in der letzten Zeit immer wieder Schnappschüsse mit ihren Fans, die sie und ihre Familie bei Costa Cordalis im Krankenhaus zeigten. Der Katzenberger-Cordalis-Clan zeigte, dass sie in dieser schweren Zeit geschlossen hinter dem Familienoberhaupt Costa stehen. Vor allem aber Lucas war in großer Sorge um seinen Vater. So berichtete er damals gegenüber " ": "Er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper. Vor allen Dingen in den Armen und Beinen". Doch jetzt die Freuden-Botschaft! Costa scheint es wieder besser zu gehen...

Lucas Cordalis gibt neues Update von Costa Cordalis

Wie Lucas nun gegenüber "Bild" berichtet, scheint sich sein Vater wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden. So erklärt er: "Es hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet. Es geht absolut bergauf mit Papa". Ein Glück! Wann Costa das Krankenhaus jedoch wieder verlassen kann, wollte Lucas nicht verraten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Costa bald wieder vollständig erholt hat.