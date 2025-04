"Couple Challenge"-Eklat kurz vor Finale: Tobi hält zu Sandra – und lässt Dilara auflaufen!

"Dilara ist schon dominant in ihrer Art und Weise", sagt Tobias Wegener im Einzelinterview trocken – aber das ist erst der Anfang. Besonders nervt ihn, dass Dilara kaum einen Satz ohne den Namen ihres Ehemanns Max Kruse beendet: "Wenn sie ihren Mann mal erwähnt, ist das ja in Ordnung. Aber hier fällt ja fast in jedem Satz: Mein Mann, mein Mann… Ja, wir kennen deinen Mann. Er verdient gutes Geld. Aber bist du auch alleine was?". Während Tobi redet, sitzt seine Teampartnerin Sandra Sicora (32) neben ihm – und nickt zustimmend. Schließlich wurde sie in den vergangenen Folgen auch stark von der Spielerfrau angegangen. Sie ist froh, dass auch ihr sonst sehr harmoniebedürftiger Teampartner sich gegen ihren größten Feind im Camp verbündet.

Was sie nicht wissen: Dilara hört alles mit! Denn das TV-Camp ist hellhöriger als gedacht – und draußen brodelt es bereits.