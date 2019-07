Craig Fallon: Der Sportler ist im Alter von 36 Jahren gestorben!

Reddit this

Große Trauer in der Sportwelt! Craig Fallon ist tot! Die Leiche des britischen Judo Weltmeisters wurde vergangenen Montag gefunden. Craig Fallon wurde zwei Tage zuvor als vermisst gemeldet.

Britischer Judo-Verband trauert um Craig Fallon

"Mit großer Bestürzung müssen wir die traurige Nachricht von Craig Fallons Tod mit der Judo-Welt teilen​", heißt es durch den britischen Judo-Verband BJA am Dienstag via "Twitter". Wie es durch "thesun.co.uk" heißt, wurde der Körper des Sportlers leblos auf einem Hügel in der Nähe von Birmingham gefunden, nachdem ihn seine Familie zwei Tage zuvor als vermisst gemeldet hatte. Die Umstände zu seinem Ableben sind bis jetzt noch völlig unklar.

Sportwelt steht unter Schock

Via Social Media drückten bereits eine Vielzahl von Fans und Kollegen ihr Mitgefühl zu dem Tod von Craig Fallon aus. Sein früherer Trainer Fitzroy Davis erklärte: "Ich kannte Craig seitdem er 15 war. Ich schaue mit schönen und lustigen Erinnerungen auf unsere gemeinsame Zeit zurück. Er war einer der wirklich Großen im britischen Judo. Er wird eine große Lücke in unserem Sport hinterlassen, aber ich hoffe, dass seine Erfolge und seine unglaubliche Geschichte zukünftige Generationen inspirieren werden." Craig Fallon hinterlässt seine Partnerin und einen Sohn.

Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!

