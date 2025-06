CSD 2025: Der große Pride-Kalender mit allen Terminen & Highlights

Am 28. Juni 1969 fanden in der New Yorker Christopher Street die Stonewall-Aufstände statt. Dort wehrten sich erstmals queere Menschen – allen voran trans Frauen of Color – massiv gegen Polizeigewalt und Diskriminierung. Aus diesem mutigen Widerstand entwickelte sich weltweit eine Bewegung für die Rechte von LGBTQIA+-Menschen.