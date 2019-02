"CSI"-Star Lisa Sheridan ist gestorben!

Seit 2004 begeisterte Lisa Sheridan in der Serie "CSI: Crime Scene Investigation" die -Zuschauer. Außerdem war sie im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen TV-Formaten wie "The Mentalist", "Private Practice" und "Halt and Catch Fire" zu sehen. Jetzt ist sie tot.

Woran starb Lisa Sheridan?

Manager Mitch Clem bestätigte die traurige Nachricht. "Wir alle haben Lisa sehr geliebt und sind am Boden zerstört über die Lücke, die sie hinterlässt", teilte er mit. "Sie ist am Montagmorgen zu Hause gestorben, in ihrem Appartement in New Orleans. Wir waren noch auf den Bericht des Gerichtsmediziners, um die Todesursache zu erfahren." Er fügte jedoch hinzu: "Die Familie hat eindeutig bestätigt, dass es sich um keinen Suizid gehandelt hat. Jede gegenteilige Behauptung entbehrt zu 100 Prozent jeder Grundlage."

"The Cure"-Musiker Andy Anderson ist gestorben

"Lisa brachte jeden Raum zum Leuchten"

Auch ihre Kollegin Donna D'Errico, mit der sie den Streifen "Only God Can" drehte, meldete sich bereits via zu Wort: "Es ist so selten, dass man in dieser Branche, in dieser Stadt und in dieser Welt, auf so freundliche und herzensgute Menschen trifft, wie Lisa. Sie brachte einfach jeden Raum zum Leuchten – sogar in düsteren Zeiten", schrieb der "Baywatch"-Star.

Über das Privatleben von Lisa gelang nicht viel an die Öffentlichkeit. Laut der amerikanischen Website "People" verlobte sie sich Anfang der 2000er mit dem Schauspieler Ron Livingston. Ob die beiden vor ihrem Tod noch zusammen waren, ist nicht bekannt.