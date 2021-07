Nach dem Aufstehen am Morgen stehen die Haare meist in alle Richtungen ab und bilden keinen schönen Anblick. Am einfachsten ist es dann, wenn du dir schnell Locken in die Haare drehst. Mit einem Lockenwickler geht dies zähflüssig voran. Doch schneller bist du mit einem Curler, der die Arbeit für dich erledigt. Hier erfährst du alles über das praktische Gerät.