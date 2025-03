Dana Feist & Wilson Coenen: Zuckersüße Baby-Beichte

"Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden", verrät die Ex von Gigi Birofio bei Instagram. Hach, wie schön!

Wilson und Dana schweben eben auf Wolke 7. Lange hielten sie ihre Beziehung geheim, doch nun darf jeder sehen, wie glücklich sie sind.

Und nicht nur die Familienplanung ist bereits ein großes Thema. Die beiden wollen zunächst einmal zusammenziehen. "Also, wir wohnen noch nicht richtig zusammen, aber Dana ist die meiste Zeit bei mir und eventuell ziehen wir auch in Zukunft zusammen", verriet Wilson schon vor einigen Tagen.

Wann sie die nächsten Schritte wirklich in Angriff nehmen, bleibt spannend. Aber eines ist sicher: Sie werden ihre Fans auf dem Laufenden halten ...