Daniel Aminati: Diese Therapie soll seiner Frau Patrice nun helfen

"Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg", schreibt Patrice auf Instagram. "Dafür bin ich dankbar. Denn vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil." Patrice leidet unter einem metastasierten malignen Melanom, also schwarzem Hautkrebs, der schnell und großflächig streut.

Wie genau der neue Behandlungsweg aussieht, verriet sie zwar nicht, nahm ihre Follower aber beim ersten Step mit. Der Influencerin wurde in einer OP ein sogenannter Port gesetzt, ein permanenter Zugang in die Vene zur Aufnahme der Krebs-Medikamente. Doch damit beginnt erst der erneute Kampf gegen die lebensbedrohliche Krankheit – ein kräftezehrender Weg für Patrice.

"475 Tage, 11.424 Stunden … So lange lebe ich nun mit einem metastasierten malignen Melanom", schrieb sie am 26. Juni in den sozialen Medien. "Was das wirklich bedeutet, war mir nach der ersten geglückten Operation nicht klar. Nun bin ich mittendrin." Und das heißt: "Schmerzen, schlaflose Nächte, Operationen, angstvolles Warten auf Ergebnisse, […] nicht enden wollende Infusionen, Tabletten …"

Halt findet sie in dieser schweren Zeit bei ihrem Mann Daniel, der zuversichtlich in die Zukunft blickt: "Es gibt endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Ich bin unendlich froh und erleichtert. Es liegt noch ein Weg vor uns … Aber ich bin zutiefst überzeugt: Wir schaffen das." Mit der Unterstützung ihrer Familie kämpft Patrice weiter tapfer um ihr Leben und gegen den Krebs. Damit sie so schnell wie möglich wieder sorgenfrei die Zeit mit Daniel und Töchterchen Charly Malika (1) genießen kann.

