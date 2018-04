Daniel Hartwich: So hat er 55 Kilo abgenommen!

Diese Bilder beruhigen uns zutiefst; auch Männer - so wie Daniel Hartwich - leiden unter starken Gewichtsschwankungen.

Mit Sylvie Meis (39) hat sich seine langjährige Moderationskollegin von „Let’s Dance“ (freitags, 20.15 Uhr, RTL) dünnegemacht. Und Daniel Hartwich? Der hat das Gegenteil hinbekommen! Zum Start der Tanz-Show kommt er deutlich dicker als im Vorjahr daher – und muss sich deshalb schon fiese Sprüche von Promi-Kollegen gefallen lassen...

Baby-Glück: Daniel Hartwich wird wieder Papa!

Mit 18 Jahren brachte er noch unfassbare 140 Kilo auf die Waage, dann nahm Daniel Hartwich konsequent ab – aber auch wieder zu. „Ich hatte das typische Jo-Jo-Effekt-Problem“, gestand der Moderator schon einmal in einem Interview mit dem Kölner „Express“. Doch dann hat er 2011 einen Entschluss gefasst: „Da gab’s den Turnaround. Seitdem trainiere und jogge ich jeden zweiten Tag und habe keine Gewichtsprobleme mehr – und wiege 85 Kilo.“

Lässt Daniel Hartwich sein Training schleifen?

Doch die Sportschuhe scheinen bei Hartwich immer mal wieder Spinnweben zu fangen: Sein Idealgewicht konnte Hartwich in den letzten Jahren kaum halten. Immer wieder kommt der Familienvater mal schmaler und mal runder daher. Dieses Jahr spannt der Anzug wieder leicht am Bauch – und damit Hartwich bloß keiner großartigen Selbsttäuschung verfällt, macht ihn ein Kollege besonders darauf aufmerksam: Chef-Kritiker Joachim Llambi. Der lästerte in der diesjährigen Premieren-Sendung absichtlich taktlos: „Wenn ich Sie so ansehe, war es ein langer Winter!“ Autsch, das saß. Doch damit hatte Llambi noch nicht genug und legte nach: „Ich habe Angst, dass Sie einen Werbevertrag für gutes Essen haben.“

Doch hinter Hartwichs erneuter Gewichtszunahme könnte auch ein ganz niedlicher Grund stecken: Er wurde gerade erst wieder Vater, und so eine Co-Schwangerschaft ist schließlich auch nicht zu unterschätzen. „Ich habe zu- und wieder abgenommen, dann wieder zu- und wieder abgenommen“, verriet er einmal. Im kommenden Jahr sitzt der Anzug also vermutlich wieder lockerer...