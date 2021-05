Daniel Küblböck: Ärztepfusch! Jetzt kommt alles ans Licht

Rot bemalte Lippen, Perlenohrringe und die langen Haare zu einem Zopf nach hinten gebunden – auf den letzten Fotos erkannte man Daniel Küblböck fast nicht wieder. Passagiere, die 2018 auf dem selben Kreuzfahrtschiff wie Küblböck waren, sahen ihn kurz vor seinem Tod immer wieder in Frauenkleidung und in hohen Schuhen. Im Internet gab sich Daniel sogar schon einen weiblichen Namen: "Rosa Luxemburg". "Dass Daniel offenbar schon monatelang Hormone genommen und sich auf den Wandel zu einer Frau vorbereitet hatte, hatte er nie mit einem Wort erwähnt", erzählt jetzt Travestie-Künstlerin Olivia Jones in ihrem Buch.

Der Tod des Sängers macht ihr auch heute noch sehr zu schaffen. Immer wieder stellt sie sich die Frage, "ob ich etwas hätte merken müssen". Denn Fakt ist, dass der ehemalige Castingshow-Kandidat offenbar einen inneren Kampf führte. Wollte er wirklich als Frau leben?