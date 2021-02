Daniel Küblböck: Die Wahrheit hinter seinem tragischen Tod

Daniels Theaterschule ETI steht plötzlich in der Kritik, als eine alte Facebook-Nachricht von ihm auftaucht. "Dieses monatelange Mobben an meiner Schule in meiner Klasse hat mich doch zutiefst in meiner Seele erschüttert", heißt es in dem Post. Vorstandsvorsitzender Robert Mau weist jedoch alle Vorwürfe zurück: "Er war aggressiv und unzuverlässig. Mehrere Male habe ich ihm zu einer Therapie geraten. Aber er blockte ab."