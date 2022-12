Daniel Küblböck: Heftige Enthüllung 4 Jahre nach seinem Verschwinden

Vier Jahre ist es her, dass Daniel Küblböck vor Neufundland von einem Kreuzfahrtschiff in den eiskalten Atlantik fiel. Er war 33 Jahre alt. War es ein Unfall? Selbstmord? Oder vielleicht sogar ein abgekartetes Spiel? Nun sollen Fotos aus Neuseeland aufgetaucht sein. Zeugen sind sich sicher, den verrückten Kultstar aus "Deutschland sucht den Superstar" dort in einem kleinen Küstenort gesehen zu haben – als Frau. Versteckt er sich hier vor der Welt? Das angebliche Bild aus den Fan-Foren ist spektakulär. Haarfarbe, Kleidung, Figur – es könnte Daniel sein. Aber 100-prozentig lässt es sich nicht sagen.