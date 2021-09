Daniel Küblböck: Jetzt brechen seine Mitschüler ihr Schweigen!

Im Podcast "Daniel Küblböck – Ein Mensch verschwindet" erinnern sich einige seiner Kommilitonen, wie schlecht es ihm vor der Tragödie ging. "Daniel war sehr einsam. Ich habe mit ihm gearbeitet und ich weiß noch Momente, wo wir alle am Feiern oder angetrunken waren, Momente, wo er sich endlich geöffnet hat. In solchen Momenten hat er auch gesagt, dass er einsam ist, dass er nicht so viel", erzählt ein Mitschüler.