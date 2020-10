Daniel Küblböcks Vater: "Mein Junge lebt!" Was weiß Günther Küblböck wirklich?

Zwei Jahre ist es her, dass Daniel Küblböck von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein soll – mitten in die Tiefen des Atlantiks. Seitdem ist Daniel Küblböck (wäre heute 35) verschwunden. Doch der Tumult um ihn reißt nicht ab.

Erst kürzlich heizten merkwürdige Vorgänge auf dem Instagram-Profil des jungen Stars die Gerüchte an, er würde noch leben – denn nur er kann bei dieser Internet-Seite Zugriff auf so persönliche Daten haben. Dann rief das Amtsgericht Passau den Vermissten auf Antrag einer fremden Person auf, sich zu melden – ansonsten würde er für tot erklärt werden.

Mittlerweile ist diese Frist verstrichen. Von Daniel Küblböck keine Spur. Und dennoch: Eine offizielle Todeserklärung blieb aus. Gibt es etwa neue Erkenntnisse?

Daniel Küblböcks Vater gibt die Hoffnung nicht auf

Daniels Vater Günther (55) erklärte nun gegenüber "Das Neue Blatt", dass es zwar keine aktuellen Hinweise gibt. Allerdings kämpft er gegen das Verfahren an: „Ich habe zum zweiten Mal Widerspruch eingelegt. Es kann also gut sein, dass das Gericht die Sache erst einmal aufschiebt.“ Dann würde sein Sohn weiterhin bloß als verschollen, nicht aber als verstorben gelten. Die gerichtliche Entscheidung steht aber noch aus. „Ich hänge in der Luft“, beschreibt Günther seinen Gefühlszustand.