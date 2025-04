Daniel Küblböck: Neue Spur führt nach Dänemark!

Doch Daniel könnte auch noch andere Gründe gehabt haben, um vom Radar der Öffentlichkeit zu verschwinden, sagt seine Ex-­Kollegin Claudia Jung (61). Die Sängerin ist der Überzeugung, dass Daniel die Teilnahme bei "DSDS" zum Verhängnis wurde. "Da werden Leute unglaublich gepusht", so der Schlagerstar. "Mit riesigem Tamtam wird ihnen die Welt zu Füßen gelegt – und kaum ist die Staffel vorbei, werden sie fallen gelassen." Daniel habe das sicher sehr schwer getroffen, so Claudia Jung. "Er war ja damals der absolute Paradiesvogel bei 'DSDS'. Unglaublich viel Alarm um diese Person. Und dann auf einmal die totale Leere. Niemand kümmerte sich um ihn. Ich kann mir vorstellen, dass er mit alledem nichts mehr zu tun haben wollte und jetzt unerkannt und völlig unbeschwert irgendwo ein ganz neues Leben führt." Das klingt plausibel. Denn auf dem Instagram-Profil "Lana Kaiser", das 2020 von einer unbekannten Person erstellt wurde, tauchten in den letzten Wochen auf einmal neue Videos auf.

Nun sind unter den Fans wilde Diskussionen darüber entbrannt, wer die Beiträge veröffentlicht hat. War es Daniel selbst? Für viele seiner Anhänger ist das die einzig logische Erklärung. Andere finden die neuen Beiträge geschmacklos. "Wie abartig muss man sein, unter dem Namen eines Vermissten sowas zu posten?", lautet ein wütender Kommentar. Alles nur Schwindel – oder doch echt? Was die Wahrheit ist und ob Daniel tatsächlich noch lebt, könnte nur er selbst aufklären. Bis das vielleicht eines Tages passiert, bleibt seinen Fans nur die Hoffnung.

