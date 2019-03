Reddit this

Daniel Küblböck: Rätsel um sein Erbe! Was passierte mit den Millionen?

Mysteriöse Enthüllung nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck: Was passierte mit seinem Vermögen?

Jetzt will Küblböck-Papa Günther seinen Sohn für tot erklären lassen. Ein halbes Jahr musste er für diesen Schritt nach Daniels (33) Sprung von der Aida-Luna warten. So verlangt es das Gesetz, Aufgebotsverfahren nennt sich das. „Wir müssen diesen Schritt gehen, weil es abgeschlossen werden muss“, erklärt der Vater gefasst. Und ausgerechnet jetzt soll vom Vermögen des Musikers nichts mehr übrig sein. Das jedenfalls behauptet Günther, was Fragen aufwirft.

Daniel Küblböck galt als Selfmade-Millionär

Eigentlich galt aufgrund seines Solar-Investments als gemachter Mann. Selfmade-Millionär hieß es. Davon wusste er auch in Frank Elstners (76) -Show Menschen im Mai 2011 zu berichten. Von 2005 bis 2013 war er Geschäftsführer der Firma Positive Energie: „Für mich hat sich das finanziell sehr gelohnt.“

Doch genau deshalb geht jetzt auch das Rätselraten los. Eigentlich hätte Daniels Erbe zu gleichen Anteilen seinen leiblichen Eltern und seiner Adoptiv-Mama Kerstin Kaiser (77) vermacht werden sollen. Doch Günther behauptet: „Von Vermögen kann man nicht sprechen. Er hatte ein geregeltes Einkommen, das ausreichend war.“ Was ist dann aber aus all den Millionen geworden?