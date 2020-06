Daniel Radcliffe über seinen Potter-Nachfolger: "F**k dich Eddie!"

Gut möglich, der Harry Potter-Darsteller schon ein wenig neidisch ist, dass Eddie Redmayne nun für drei Filme den Zauberstab in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" schwingen darf. Eine andere Sache wurmt Radcliffe allerdings viel mehr.

"Oh f**k dich Eddie", lacht der Ex-Potter im Gespräch mit NME. "Du in deinem brillanten Kostüm! Ich musste zehn Jahre lang Jeans und Reißverschluss-Pullis tragen und du bekommst jetzt schon so einen großartigen Mantel verpasst."

Die Beschwerde ist nicht ganz ungerechtfertigt. Vom Look her ist der Zauberlehrling äußerst unspektakulär. So wechselt er zwischen einem schwarzen Umhang und nicht gerade modischer Kinder- und Teenagerkleidung hin und her. Da macht schon das erste Bild von Eddie Redmayne als Newt Scamander deutlich mehr her.