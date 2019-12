Daniela Büchner: Abnehm-Hammer! Sie zeigt sich rank und schlank wie nie

Hinter liegt eine schwere Zeit. Ein Jahr nach dem tragischen Tod von Ehemann Jens findet die Witwe jetzt jedoch langsam ins Leben zurück, und dabei hilft ihr auch eine optische Verwandlung. Die Mallorca-Auswanderin hat in den letzten Wochen fleißig abgenommen und präsentiert jetzt stolz ihren neuen heißen Body...

Bei verriet Daniela Büchner jetzt ihr Abnehm-Geheimnis. "Ich wollte etwas für mich tun und für meinen Körper und dann bin ich auf WW gestoßen", erklärt die 41-Jährige, die nun offenbar für "Weight Watchers" wirbt. Und weiter: "Es hat sich vieles verändert: Meine Kleidung hat sich geändert, ich fühle mich kraftvoller, fitter und jaaaaaaaaaaaa, habe auch noch 12 Kilo abgenommen. Ich glaube ich bin auf einem guten Weg wieder zu mir selbst zu finden und freue mich darauf neue Projekte mit neuer Power anzupacken."

Daniela Büchner zeigt sich rank und schlank

In einem kurven Video zeigt Danni dann auch selbstbewusst ihre neue schlanke Linie in hautengen schwarzen Jeans. Von den Followern wird sie dafür mit Komplimenten überschüttet. "Es steht dir so so gut! Du siehst toll aus", "Schaust umwerfend aus" oder "Gut siehst du aus, Danni", lauten die Kommentare.

Daniela Büchner: Bittere Tränen! Doch sie gibt nicht auf!

So heiß sieht die neue, erschlankte Daniela Büchner aus: