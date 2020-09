Daniela Büchner: Juhuu! Sie schwebt im Glück!

Das sich Daniela Büchner via Social Media immer wieder eine Reihe von Attacken stellen muss, ist definitiv nichts Neues. So wird die Witwe von Jens Büchner des Öfteren für Posts kritisiert und angefeindet. Vor allem, wenn sich Danni im Bikini zeigt, scheinen einige ihrer Follower nur wenig Sympathie für Danni übrig zu haben, da sie der Meinung sind, dass sich Daniela nicht so freizügig präsentieren sollte. Für die Auswanderin jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil sogar...