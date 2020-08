Daniela Büchner: Schwanger? Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus!

Ist Daniela schwanger?

Ein Bade-Foto von Danni sorgt bei einigen Followern nun für Wirbel. Einige meinen, einen Babybauch darauf erkannt zu haben und wollen wissen, ob sie schwanger ist. Doch davon will die 42-Jährige nichts wissen! "Wilde Spekulationen, ob ich schwanger bin oder ob meine Faneteria zu ist. Bullshit. Weder bin ich schwanger, noch ist meine Faneteria zu", feuert sie in ihrer Insta-Story. "Und ja, ich wiege vielleicht 10 Kilo zu viel. Aber hey, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass es einem gut geht!"

Erst vor wenigen Tagen gestand Danni, dass sie derzeit eine schwierige Phase durchmache. Und auch in ihrer aktuellen Insta-Story macht sie noch einmal darauf aufmerksam, es in nächster Zeit lieber ruhig angehen zu wollen. "Manchmal gibt es halt Tage, da geht es einem nicht so gut und da hat man nicht so viel Energie und nicht so viel kraft und das ist gerade so. Ich kann gar nicht genau erklären, warum das so ist..."

Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...

Eine neue Liebe für Daniela Büchner? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: