Daniela Büchner: Überraschendes Baby-Glück!

Daniela hat vor einer Mülltonne ein kleines Katzen-Baby gefunden. "Wie kann man so ein kleines Mäuschen vor der Mülltonne ablegen?", fragt sich die TV-Auswanderin traurig in ihrer Instagram-Story. Das kleine Fellknäuel hat das Herz von Familie Büchenr im Sturm erobert. "Wir werden sie behalten. Es bricht uns einfach das Herz." Und auch ein Name ist schon gefunden. Das Kätzchen heißt jetzt Romeo.