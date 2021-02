Daniela Büchner & Ennesto Monte: Endgültige Trennung? Jetzt setzt SIE ein eindeutiges Zeichen

Sie leiben und sie zoffen sich - so kann man die Beziehung von Daniela Büchner und Ennesto Monte wohl am besten beschreiben. Erst vor wenigen Monaten bestätigten sie ihre Liebe. Für viele eine große Überraschung, die kaum einer so recht glauben wollte. Doch die beiden bewiesen den Zweiflern das Gegenteil. Naja, zumindest einige Wochen lang.

Denn nun sind schon dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen. Der Playboy postete kürzlich bei Instagram: "Manchmal sind es die Blicke, die uns Hoffnung geben, weiterzumachen. Jedoch habe ich keine Lust, so zu tun, als wäre alles perfekt und wir total glücklich wären. Wir dachten, wir wären gleich, aber das sind wir bei Weitem nicht. Wir sind weder glücklich noch planen wir eine Hochzeit."

Autsch! Zwar entschuldigte er sich später öffentlich für diese Worte. Doch nun fragen sich alle: Ist das jetzt das endgültige Aus zwischen Danni und Ennesto?

Mit ihrem neusten Post schafft die Witwe von Jens Büchner nun Klarheit!