Daniela Büchner & Ennesto Monté: Umzug - Sie wagen den nächsten Liebes-Schritt

Ennesto will nach Mallorca ziehen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, was Ennestos Pläne für 2021 sind. "Mallorca-Umzug!", antwortet der Wahl-Frankfurter wie aus der Pistole geschossen. "Ich und Danni wollen uns ein Haus kaufen und vielleicht gibt es noch eine Überraschung dazu. Das Jahr ist lang genug." Ob er mit der "Überraschung" wohl ein Baby oder eine Hochzeit meint?

Vielleicht kann Daniela schon am kommenden Valentinstag nach einem funkelnden Ring Ausschau halten! "Bald ist Valentinstag, was habt ihr vor für eure Herzensdame? Auf meine wartet eine große Überraschung...", verrät Ennesto auf Instagram. Es bleibt also weiterhin richtig spannend...