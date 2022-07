Daniela Katzenberger: Ausgerechnet dafür schämt sie sich heute

In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" packt die hübsche Blondine nun aus und blickt auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. "Da war ich 22, jetzt bin ich 35. Vor 13 Jahren habe ich mich das erste Mal im Fernsehen gesehen bei Vox. Wie ich mich fand? Schrecklich", so die 35-Jährige. Klare Worte! Und weiter: "Weißt du, was das Allerschlimmste war? Meine eigene Stimme! Wenn ich mir manchmal Sprachnachrichten von mir anhöre, frage ich mich: 'Warum redet überhaupt irgendjemand mit mir?' Das klingt furchtbar!"

Auch eine andere Sache bereut: "Dann als Zweites habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wo ich die Augenbrauen hab – und zwar am Haaransatz! Da hab ich's gecheckt, was Sache ist und dachte: 'Scheiße! Das ist ja auch so peinlich." Doch genau diese haben ihr quasi zur großen Karriere verholfen. Das weiß auch ihr Mann Lucas Cordalis und verrät: "Ich denke, dass das deiner Karriere wahnsinnig geholfen hat. Weil die Leute immer gesagt haben: 'Wer ist die Katzenberger? Das ist die mit den Augenbrauen!' Und dann wussten die, dass du das bist."

Heute hat die Katze Millionen Fans, die sie so feiern wie sie ist. Ob mit oder ohne "Stirnbrauen".

Die heile Welt von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bekommt Risse. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: