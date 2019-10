Daniela Katzenberger: Baby-Drama! Ihre traurige Entscheidung

Reddit this

"Für das kommende Jahr haben wir uns vorgenommen, uns zu vergrößern. Es wäre schön, bald noch mal Katzenmama zu werden.“ Das hat Daniela Katzenberger (33) im Dezember 2018 gesagt. Zehn Monate später ist sie immer noch nicht schwanger. Trotzdem freut sich die Familie jetzt über Zuwachs: „Wir haben Nachwuchs“, verkündet Lucas happy bei . Und setzt gleich noch ein #schockverliebt dahinter. Der Sprössling ist echt putzig, hat vier Pfoten, Knopfaugen – und wird die kleine Sophia (4) sicher auch über den Verlust ihres geliebten Opas Costa Cordalis († 75) hinwegtrösten.

„Die beiden sind ein Herz und eine Seele“, erzählt Daniela InTouch. Auch Lucas und ihr hilft die kleine Ruby: Beide wünschen sich seit Langem noch mal Nachwuchs – jetzt haben sie ein Trost-Baby: „Natürlich ist ein Hundewelpe auch ein bisschen wie ein kleines Kind, dem man erst mal alles beibringen muss und das nicht allein sein kann“, gibt sie zu.

Daniela Katzenberger leidet unter Baby-Druck

Der Wunsch nach einem eigenen Kind hat beide in den letzten Monaten unter Druck gesetzt. „Mein Körper ist keine Maschine!“, so Daniela schließlich entnervt. Auch Nachwuchs-Spekulationen der Fans setzen ihr verständlicherweise zu: „Natürlich wünschen wir uns ein zweites Kind. Aber es macht ja nichts besser, wenn jeden Tag 200 Millionen Fragen kommen, ob ich schwanger bin!“, erklärte Dani. Am 1. Oktober feierte sie ihren 33. Geburtstag, kurz darauf zog der vierbeinige Nachwuchs bei der Familie ein.

Daniela Katzenberger: Aus und vorbei!

Ob die Familienplanung damit abgeschlossen ist? Sieht ganz danach aus. Denn im Januar erklärte sie: „Wenn es diesmal nicht klappt, dann lassen wir es. Lucas ist mit 51 Jahren zwar noch voll fit, aber ich will halt auch, dass das Kind möglichst lange etwas von seinem Papa hat!“ Jetzt ist Lucas 52, das Jahr ist bald vorbei – und der fellige Mini-Nachwuchs Ruby macht die Familie gerade sehr happy: „So goldig“, findet die Katze ihren kleinen Hund.

