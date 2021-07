Daniela Katzenberger: Beauty-Hammer - Sie hat sich total verändert

Via Instagram ließ die Buch-Autorin ihre Fans an ihrem Umstyling teilhaben. Zwar ist es kein ganz neuer Look geworden, aber für Daniela eine riesen Erleichterung. Das Reality-TV-Sternchen erstrahlt mit blonden Strähnchen und ist über die Veränderung überglücklich: "Ich fühl' mich wieder wie ich!". Auch das von Daniela gepostete Vorher-Nachher-Bild beweist, allzu groß ist die Verwandlung der Katze nicht, aber manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Und so wie Daniela leuchtet, ist das wohl gelungen!